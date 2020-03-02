02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 gözaltı daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
YALOVA BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR

Son dakika haberi... 'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 9 kişi tutuklanmıştı.

'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan 'in 'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı 'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından Belediye Başkanı ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, ve Emrah Gök de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp, tutuklandı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T.'yi de sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun! Başkan Yardımcısı tutuklandı CHP'Lİ YALOVA BELEDİYESİNDE 22 MİLYONLUK VURGUN! BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
Yalova Belediyesi’nde büyük vurgun! Reşat Elgin yolsuzluğu çıkaran isme rüşvet teklif etmiş YALOVA BELEDİYESİ’NDE BÜYÜK VURGUN! REŞAT ELGİN YOLSUZLUĞU ÇIKARAN İSME RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Yalova Belediyesi'nde sarı zarfla rüşvet trafiği YALOVA BELEDİYESİ'NDE SARI ZARFLA RÜŞVET TRAFİĞİ
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı YALOVA BELEDİYESİ'NDEKİ SORUŞTURMADA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında yeni gelişme SON DAKİKA: CHP'Lİ YALOVA BELEDİYESİNDEKİ ZİMMET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN