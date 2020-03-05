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Son dakika: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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İDLİB'DE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Son dakika haberi... Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, " Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Valiliği sosyal medya üzerinden bir askerimizin Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan bir saldırı sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu |Video İDLİB'DEN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT OLDU |VİDEO

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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