Son dakika: İstanbul’dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Herhangi bir pozitif vaka yok." dedi. Koca,"Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin." uyarısında bulundu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Singapur'a giden uçağında bulunan bir yolcuda coronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Uçağın Singapur'a iniş yapmasının ardından bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle uçakta bulunan 200 yolcunun testlerden geçirildiği duyuruldu. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, uçağın yapacağı geri dönüş uçuşunun iptal edildiğini ve uçağın boş bir şekilde İstanbul'a geri gönderildiği belirtildi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.
BAKAN KOCA DAHA SONRA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Sağlık Bakanı Koca, dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Koca, virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini ancak dünyada vakaların görüldüğü ülke sayısının arttığı belirtti. Avrupa'nın tedbirleri ağırdan almasının Türkiye'yi riske soktuğunu söyleyen Koca, "Salgın kapımızda" ifadelerini kullandı
İşte Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:
AVRUPA'NIN ALMADIĞI ÖNLEMLERİ ÇOK ÖNCEDEN ALDIK
"Bu sıkı önlemleri ilk zamanlarda eleştirenler de oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta nasıl yerinde adımlar attığımız ortada. Avrupa'nın almadığı önlemleri çok önceden aldık. Avrupa tedbirleri ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Avrupa birkaç sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi.
Bugün itibariyle birçok sınır komşumuz dahil birçok komşumuzda vaka görüldü. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı vaka sayısı arttı. Artan ülkeler İran, Güney Kore ve giderek yoğunlaşan İtalya. İtalya'yla birlikte bunun Avrupa'da yoğunlaşabileceği endişesini taşıyoruz.
BU VİRÜS TÜRKİYE'YE BULAŞMADI
Biz koronavirüsle ilgili ülke olarak çok ciddi bir sınav verdik ve başarıyla götürdük. Ama İtalya ve komşu ülkelerin almaları gereken tedbirleri almamış olduğunu görüyoruz. Dış kaynaklı virüsün ülkenin içine girmesini önlemeniz gerekiyor. Tedbirleri erken dönemde almanız gerekiyor.
Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama İran ve İtalya başta olmak üzere yayılan bir salgın görüyoruz. Ama salgın kapımızda. 84 ülkeye yayıldı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel taşıyıcı olarak karşımızda.
VATANDAŞLARI UYARDI: YURT DIŞINA ÇIKMAYIN
Her an, bugün, yarın, Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta. Biz de vatandaşımızı daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte en önemli unsur, virüsün bulaşıcılığı önlemek. Vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması gerekiyor. Yurtdışına çıkanlar da rica ediyorum 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Dışarı çıkarlarsa da maske taksınlar. Biz ancak vatandaşımızla birlikte bu mücadeleyi yapabiliriz. Umre'den dönen herkes taramadan geçiriliyor.
KARANTİNAYA ALINAN SİNGAPUR UÇAĞI
Evet bu vatandaş Fransız vatandaşı. Transit bir yolcu, İstanbul aktarmalı. Ateşi görülmedi, herhangi bir temas yok. Biz bu süreçte herhangi bir konukevi veya otel, bir gözlemevi olabilir, hastane ortamı olabilir. Biz buna rağmen mürettebatı İstanbul'da hazırladığımız bir hastane ortamı veya otel ortamında tek odalarda sağlık personelimizin gözetiminde tutuyoruz.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN YOK
1363 kişiden numune alındı. Bunlardan hiçbir pozitif olan vaka olmadı yani koronavirüs yok. İran sınırından gelip gözlem altına alınan vatandaşların sayısı şu an 53 kişi. Zekai Tahir'de de pozitif olan vaka olmadı, onlar da toplam 68 oldu.
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