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Mustafa Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunanistan'a kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
MUSTAFA ŞENTOP'TAN YUNANİSTAN'A KINAMA

Başkanı , Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti. Şentop yaptığı açıklamada, ", destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.

Başkanı , Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada mültecilere ateş açan 'ı kınadı.

Şentop yaptığı açıklama, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. , destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.

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