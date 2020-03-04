Mustafa Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunanistan'a kınama
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti. Şentop yaptığı açıklamada, "Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada mültecilere ateş açan Yunanistan'ı kınadı.
Şentop yaptığı açıklama, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.
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