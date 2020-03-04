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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile yapacağı İdlib görüşmesi öncesi flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
PUTİN İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD'nin "mühimmat" açıklamasına ve Putin ile görüşmesi hakkında kritik mesajlar verdi. Erdoğan, "Beklentimiz bölgede ateşkesin sağlanması." dedi.

Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, James Jeffrey'nin 'Mühimmat sağlamak istiyoruz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi.

Erdoğan ayrıca yarın Moskova'da yapılacak zirveyle ilgili olarak beklentisinin bölgede süratle sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Putin ile yapacağı İdlib görüşmesi öncesi flaş açıklama | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN İLE YAPACAĞI İDLİB GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO

Son dakika: Rusya'dan Başkan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili flaş açıklama SON DAKİKA: RUSYA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

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