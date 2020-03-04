04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Rusya'dan Başkan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
RUSYA'DAN ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: 5 Mart'ta 'da yapılacak Başkan Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN