Son dakika: Rusya'dan Başkan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin İdlib konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi. Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: 5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA
Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.
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