Son dakika: ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi!

SON DAKİKA HABERİ: ODA TV'nin MİT ihanetine CHP kol kanat gerdi... Provokatif Türkiye karşıtı haberleriyle ön plana çıkan ODA TV, FETÖ'nün MİT TIR'ları ihaneti gibi bir skandala imza atarak, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri kanuna aykırı olmasına rağmen paylaştı. Skandalın ardından ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınırken, tıpkı FETÖ'nün yayın organları Zaman ve Bugün TV'ye yapılan operasyonlarda olduğu gibi ODA TV'ye de CHP kalkan oldu. Bu arada gözaltına konu olan haberi yazan Manisa'nın yerel muhabiri Hülya Kılınç’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Kılınç’ın ifade vermek üzere İstanbul’a götürüleceği iddia edildi.

Türkiye karşıtı odakların çıkarına hareket edenlerin operasyon merkezi haline gelen ODA TV, dün yayınladığı "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberiyle yine karanlık odakların çıkarlarına çalıştı.

Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgileri, aile bilgileri ve fotoğrafını afişe ederek "DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU" 27. maddesini(*) çiğneyen ve yasaya aykırı hareket ederek, şehit MİT mensubunun bağlantılarını da tehlikeye sokan ODA TV'ye, zamanında FETÖ'nün yayın organlarına da sahip çıkan CHP kalkan oldu.

"CHP ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"



Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'li isimler adeta yarışa girerek birbiri ardına skandal açıklamalarda bulundu. Yasaya açıkça karşı çıkan ve Türkiye'nin milli güvenlik sırlarını afişe eden bilgilere ve Barış Terkoğlu'na sahip çıkan CHP'liler, sırların ifşa edilmesini "basın özgürlüğü" diyerek savundu. Gazetecilik kisvesi altında yapılan ihanete sahip çıkan CHP, FETÖ'nün "MİT TIR'ları ihaneti"nde de açıkça rol oynamıştı. CHP'li isimlerin milli güvenlik sırlarının ifşa edilmesi karşısındaki tutumu tepki çekerken, "CHP ülkenin milli güvenlik sorunu haline geldi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İŞTE SKANDAL PAYLAŞIM VE AÇIKLAMALAR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Libya'da şehit olan MİT mensubunun bilgileri deşifre edildi diye Barış Terkoğlu gözaltında. İnsanın aklıyla alay etmeyin.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Barış Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir. Sabaha karşı gözaltı kabul edilemez.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Sabaha karşı 4.00'da gözaltına alınan Barış Terkoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğündeyiz.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Barış Terkoğlu'nun derdi gazetecilik ya sizinki? 'Bir sabah ansızın gelebiliriz' mesajları vererek korkutacaklarını ve bozuk düzenlerini devam ettireceklerini sanıyorlar hala.. Biz bu filmleri çok izledik ve bu halk aynı filmi defalarca izlemekten sıkıldı artık.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması, gazeteciliğin ve halkın haber alma hakkının cezalandırılmasıdır. Gazetecilik bilinmesi istenmeyenleri açığa çıkarmaktır. Bunu yaptığı için bir gazetecinin gözaltına alınması kabul edilemez bu.



CHP Milletvekili Gamze Taşcıer: Barış Terkoğlu'nu gözaltına alacaksınız, sonra da basın özgürlüğü falan diyeceksiniz. 9 yıl sonra yeni bir Odatv kumpası...



CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş: Odatv'den Barış Terkoğlu'nun bir haberden dolayı gözaltına alınması kabul edilemez! Terkoğlu, halktan gizlenen bir gerçeği duyurmuş ve görevini yerine getirmiştir. Gazeteci, devletin memuru değildir. Gazeteci halk adına soru sorar, sorgular. Barış Terkoğlu'nu serbest bırakın!



HABERİ YAZAN HÜLYA KILINÇ HAKKINDA İDDİA



Bu arada gözaltına konu olan haberi yazan Manisa'nın yerel muhabiri Hülya Kılınç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Kılınç'ın ifade vermek üzere İstanbul'a götürüleceği iddia edildi.











ODA TV'NİN İHANETİ VE CHP'NİN DESTEĞİNE TEPKİLER





















*DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU



Madde 27 – (Değişik: 17/4/2014-6532/7 md.)

Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.



MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde;

9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların üzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.