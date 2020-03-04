04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Akar'dan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BAKAN AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.

BAHAR KALKANI HAREKATI

Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır."

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN