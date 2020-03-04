Son dakika: Bakan Akar'dan flaş açıklama
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamasında, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.
BAHAR KALKANI HAREKATI
Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır."
detaylar gelecek...
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