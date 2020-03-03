Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Türkiye mültecileri teşvik ediyor

İdlib’de Esad rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından Esad hedefleri yok edilirken Türkiye, sınır kapılarını açtı ve mültecilerin gidişini durdurmayacağını belirtti. Yunanistan, sınırları aşmaya çalışan sığınmacıların "Türkiye tarafından teşvik edildiğini" iddia ederek skandal bir açıklamaya imza attı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanıldı ve Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla" suçlanması dikkatleri çekti. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.

"YUNANİSTAN'A GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞMAYIN. GERİ DÖNECEKSİNİZ"

Bu arada Miçotakis, bugün Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile birlikte sınıra gidiyor. Michel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasına destek vermek ve son durumu yakından izlemek için salı günü Başbakan Miçotakis ile birlikte Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" dedi. Miçotakis ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yunanistan sınırları Avrupa'nın dış sınırıdır. Onları koruyacağız. Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile Türkiye-Yunanistan Meriç sınırını ziyaret edeceğiz. Yunanistan'a giriş yapmaya çalışmayın. Geri döneceksiniz" ifadesini kullandı.

ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYORLAR

Yunanistan'da kalmak istemediklerini, aileleri için Almanya'ya gitmek istediklerini söyleyen sığınmacılar daha sonra Yunan görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Yüzü kapalı Yunan görevliler, plakasız bir minibüsle mültecileri topladı.