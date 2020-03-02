Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

''ERDOĞAN DEFALARCA UYARDI''

The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'yi sığınmacılar konusunda desteğini artırması için defalarca uyardığını belirttiği haberinde, Türkiye'nin Suriye'den gelen 3 milyon 600 bin sığınmacıya ilave olarak Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelen çok sayıda sığınmacıya da ev sahipliği yaptığını vurguladı.