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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı
Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan polisi ölçüsüz güç uygulamaya başladı. 117 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılırken, Yunan polisi gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Avrupa basını ise manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın yaptığı uyarıları hatırlatarak, "Erdoğan defalarca uyarmıştı" ve "AB'nin sınırlarında insanlık batıyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 02.03.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 23:01
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