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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan polisi ölçüsüz güç uygulamaya başladı. 117 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılırken, Yunan polisi gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Avrupa basını ise manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın yaptığı uyarıları hatırlatarak, "Erdoğan defalarca uyarmıştı" ve "AB'nin sınırlarında insanlık batıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 23:01
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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

İngiliz Financial Times gazetesi, AB'nin sığınmacılar konusunda acil toplantıya hazırlanmasını başlıkta verdiği haberinde, Avrupalı diplomatların, Birliğin Suriye konusunda etki gücünün bulunmadığına dikkat çektiklerini vurguladı.

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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

Adı verilmeyen bir AB yetkilisine dayandırılan haberde, AB'nin yapılacak toplantıda hem Suriye hem de sığınmacı krizi konusunda, üye ülkelerin "bireysel sapmalarını önleyecek" ortak bir tutum belirlemeyi amaçladığı kaydedildi. Haberde, AB'nin Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'ye insani yardımı artırmayı da gündemine alacağı aktarıldı.

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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

''ERDOĞAN DEFALARCA UYARDI''

The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'yi sığınmacılar konusunda desteğini artırması için defalarca uyardığını belirttiği haberinde, Türkiye'nin Suriye'den gelen 3 milyon 600 bin sığınmacıya ilave olarak Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan gelen çok sayıda sığınmacıya da ev sahipliği yaptığını vurguladı.

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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili haberinde Yunanistan'da yerel halkın ülke topraklarına ulaşan sığınmacılara karşı harekete geçmesine yer verdi.

Haberde, Midilli Adası'na ulaşan 50 kadar sığınmacının yerel halk tarafından karaya çıkmasının engellendiği ifade edildi. Yerel halkın, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisiyle gazetecilere de hakaretler savurarak saldırdığı aktarıldı. Öte yandan halkın, bazı gazetecilerin kameralarını da alıp suya attığı kaydedildi.

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Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı

''HER ŞEY SİL BAŞTAN BAŞLAYABİLİR''

Frankfurter Allgemeine gazetesi, binlerce düzensiz göçmenin Türk-Yunan sınırında bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın bu göçmenleri durdurmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandığını ve savaş gemilerinin de denizlerde kontrole başladığını aktardı.