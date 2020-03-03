Esad'ın uçakları böyle yok edildi: F-16 ateşledi, AWACS yönlendirdi
Katil Esad rejimine ait 2 adet Su-24’lerin nasıl yok edildiği ortaya çıktı. Türk jetleri füzeleri ateşledi, AWACS da SU-24’lere yönlendirdi, böylece F-16’larımız hava savunma sistemlerine takılmadan görevini yerine getirdi.
TSK'nın İdlib'de Esad güçlerine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı bütün hızıyla sürerken, cepheden gurur verici başarı hikâyeleri geliyor. Daha önce telsiz kapatıp K.Irak'a sızan askerlerimiz, şehitlerimizin intikamını almıştı. Bu defa da F-16'larımız radarlarını devre dışı bırakıp Suriye'ye sızdı.
AWACS'IN BELİRLEDİĞİ HEDEFLERE FÜZELER BIRAKILDI
'Barış Kartalı' olarak bilinen Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (AWACS) F-16'lar tarafından avlanan rejim uçaklarının düşürülmesinde önemli bir rol oynadı. Sınır hattında görevli AWACS, anlık bilgileri komuta merkezine ve F-16'ların ekranına geçti. Pilotlarımız Suriye hava savunma sistemine yakalanmamak için radarı kapattı. AWACS'ın belirlediği hedeflere füzeler bırakıldı. Rusya'nın Esad'a hediye ettiği iki adet SU-24 savaş uçağı imha edildi. Keşif gözetleme uçakları ile İnsansız Hava Araçları da Mehmetçiğe destek verdi.
AWACS'LAR 19 KİŞİLİK EKİPLE
500 kilometrelik alanda bütün hava sahasını tarayıp, tehditleri erkeden tespit ederek görüntüleri anlık TSK'nın komuta kontrol merkezlerine aktarabilen AWACS, elde ettiği görüntüleri ayrıca F-16'ların ekranını da yansıtabiliyor. 10 bin metre yükseklikten bütün tehditleri, dost-düşman unsurları, uçakları ve gemileri gözetleyebilen AWACS'lar 19 kişilik ekiple kesintisiz 18 saat havada görev yapabiliyor. Havada diğer uçaklara yakıt yapabilme, fazla yakıtını atabilme özelliğine de sahip olan uçaklar, daha önce Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan geniş kapsamlı hava harekâtlarında havadaki 50 kadar F-16 ve 25 kadar F-4 uçaklarını yönlendirip hedeflerin en az sapma ve minimum hata ile vurulup yok edilmesini sağlamıştı. NATO ülkelerinde yaygın olarak kullanılan AWACS sistemleri; TSK'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Japonya, İsrail ve Avustralya gibi ülkelerin envanterinde bulunuyor.
FETÖ'DEN SABOTAJ
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı 4 adet Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından biri, inişe geçtiği esnada, uçağın sürat sistemindeki bir arıza nedeniyle inişte hayli zorlanmış ve düşme tehlikesi geçirmişti.
Araştırma üzerine uçağın hızını ölçen pilot tüpünün içinden bir bitki tomurcuğu çıkarılmış, arızanın bitki tomurcuğunun sürat sistemini engellemesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.
Havacılık uzmanları, bunun doğal yollardan olmayacağında hem fikir olmuştu. FETÖ suikastı izi taşıyan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmişti
ANKARA TEKNOLOJİK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Esad rejimi güçlerini yerle bir etmesi dünyada ses getirdi. Başta Voice of America olmak üzere SİHA'larımızın hedefe tam isabet sağladığı nokta atışlarını yayınlayan yabancı basın, övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o haber ve yorumlardan bazıları:
Amerikan Bloomberg: "Ankara teknolojik gücünü gösterdi. Benzeri görülmemiş sayıda uçak koordinasyon içinde hareket etti. İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönetti. Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak (SİHA), Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki SU-24 savaş uçağını vurdu.
İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24 kanalı: Rejim unsurları Türk dronelarıyla etkisiz hâle getirildi.
İngiliz BBC: Türkiye'nin harekâtı rejime ivme kaybettirdi.
Siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes: Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi? Droneları (İHA-SİHA) üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Ortadoğu'nun gidişatını değiştirdi.
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