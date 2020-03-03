Son dakika: Kandil'e hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Irak kuzeyi Kandil'e gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
"KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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