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03.03.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır." dedi. Öte yandan alçak saldırının içinde Suriye ve İran'ın olduğunun altını çizen Bahçeli, "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır" şeklinde konuştu. Ayrıca Bahçeli, "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır." mesajını verdi..

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