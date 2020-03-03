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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! CİMER'e askerlik başvurusu yağdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
CİMER'E ASKERLİK BAŞVURUSU YAĞDI

'e gerçekleştirilen '' harekatı sonrasında 'nin her bölgesinden Merkezi'ne vatandaşlardan mesaj yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosya medya hesabından 'e gelen bazı mesajları yayınladı.

'nin kentinde Esad rejiminin hain hava saldırısı sonucu 34 kahraman askerimiz şehit olmuştu.

Yaşanan bu acı olayın ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Harekatı'nın başladığını bildirdi.

Bu açıklamaların ardından tüm 'den Merkezi'ne vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosya medya hesabından 'e gelen bazı mesajları yayınladı.

"ORDUMUZ SAHADA"

Altun gönderisinde, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

İşte CİMER'e gelen mesajlardan bazıları...

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