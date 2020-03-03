İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! CİMER'e askerlik başvurusu yağdı

İdlib'e gerçekleştirilen 'Bahar Kalkanı' harekatı sonrasında Türkiye'nin her bölgesinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne vatandaşlardan mesaj yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosya medya hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayınladı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hain hava saldırısı sonucu 34 kahraman askerimiz şehit olmuştu.

Yaşanan bu acı olayın ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığını bildirdi.

Bu açıklamaların ardından tüm Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosya medya hesabından CİMER'e gelen bazı mesajları yayınladı.

"ORDUMUZ SAHADA"

Altun gönderisinde, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

İşte CİMER'e gelen mesajlardan bazıları...