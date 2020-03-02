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Son dakika: İran'da coronavirüs 12 can daha aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
İRAN'DA ŞOK! VİRÜS 12 CAN DAHA ALDI

dakika haberine göre; 'da coronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Geçtiğimiz saatler içerisinde İran dini lideri 'e yakın isim Mir-Muhammed'in de virüsten öldüğü haberi gelmişti.

dini lideri ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Mir-Muhammed'in coronavirüsten öldüğü haberinin şokunu yaşayan İran'da bir şok daha yaşandı. İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

HAMANEY'İN DANIŞMANI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDAN, VEKİLLERE HEPSİNE VİRÜS BULAŞTI

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Son dakika: İran dini lideri Hamaney'e yakın isim coronavirüsten öldü SON DAKİKA: İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'E YAKIN İSİM CORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
Son dakika: İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı! SON DAKİKA: İRAN VE AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS ALARMI!
Son dakika: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan flaş coronavirüs açıklaması: İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün... SON DAKİKA: DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS'TAN FLAŞ CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: İRAN VE İTALYA'DAKİ VAKALAR BU VİRÜSÜN...
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MASUME İBTİKAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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