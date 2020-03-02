Son dakika: İran'da coronavirüs 12 can daha aldı
Son dakika haberine göre; İran'da coronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi. Geçtiğimiz saatler içerisinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın isim Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in de virüsten öldüğü haberi gelmişti.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in coronavirüsten öldüğü haberinin şokunu yaşayan İran'da bir şok daha yaşandı. İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.
HAMANEY'İN DANIŞMANI DA YAŞAMINI YİTİRDİ
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışman meclisi üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed'in corona virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. İran'da ilk kez corona virüsten üst düzey bir yetkili ölmüş oldu.
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISINDAN, VEKİLLERE HEPSİNE VİRÜS BULAŞTI
İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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