Son dakika: İran dini lideri Hamaney'e yakın isim coronavirüsten öldü
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
Son dakika haberine göre; İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed coronavirüsten(koronavirüs) hayatını kaybetti.
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