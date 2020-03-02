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Son dakika: İran dini lideri Hamaney'e yakın isim coronavirüsten öldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
HAMANEY'E YAKIN İSİM CORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Son dakika haberine göre; dini lideri ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed coronavirüsten(koronavirüs) hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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