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Son dakika: Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
SON DAKİKA: BAKAN SOYLU TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , saat 13.50 itibarıyla üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

, saat 13.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, 'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677." bilgisini paylaştı.

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