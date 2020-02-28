Son dakika: İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı!
Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı "Virüs daha da yayılacak" uyarısında bulundu. Öte yandan koronavirüs salgını Azerbaycan'a da sıçradı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamda ilk salgın vakasının görüldüğü belirtildi.
Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 2859'A YÜKSELDİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 859'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 83 bin 704'e yükselirken; 36 bin 654 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 802 arttı.
Çin dışında Covid-19'un İran'da hızla yayılması üzerine panik olan halk, temel tüketim ürünleri ve temizlik malzemeleri depolamaya yöneldi. Vatandaşlar alışveriş merkezleri, parklar, sinema ve diğer kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışırken, ülkede sokaklar hızla boşalmaya başladı. Halk dışarıda maske ve eldiven takarak dolaşırken, maske ve dezenfekte malzemelerine talep arttı. Ülkedeki eczanelerde bu ürünleri bulmak nerdeyse imkansız hale geldi.
İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: VİRÜS DAHA DA YAYILACAK
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Covid-19'un önümüzdeki günlerdeki yayılma eğilimini daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Cihanpur, vatandaşların evde kalmasının ve kalabalık ortamlardan uzak durmasının virüse karşı alınabilecek en etkili tedbir olduğunu söyledi.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 34'E, VAKA SAYISI 388'E YÜKSELDİ
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde 143 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini, bu virüsü taşıyan kişi sayısının 388 yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, 8 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölen kişi sayısının 34'e çıktığını duyurdu.
İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17'YE, VAKA SAYISI 655'E YÜKSELDİ
Avrupa'da ise Covid-19'un yayılma noktası olarak görülen İtalya'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Öte yandan vaka sayısının ise 655'e yükseldiği belirtildi.
BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Öte yandan Azerbaycan'dan da koronavirüs açıklaması geldi. Azerbaycan'dan yapılan açıklamda ilk koronavirüs salgının görüldüğü bildirildi.
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