TSK'nın İdlib'deki bombardımanı sonrası Esad militanlarının korkusu WhatsApp mesajlarına yansıdı
Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri rejim hedeflerini karadan ve havadan ateş altına aldı. Bombardımanda 350'yi aşkın rejim unsuru yok edilirken, bölgede rejime destek veren Hizbullah militanları da saldırının bedelini ödedi. SİHA'lar ile yapılan saldırı sonrası militanların korkuları WhatsApp konuşmalarına yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki Whatsapp yazışmalarına yansıdı.
AĞIR BOMBARDIMAN
İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.
MİLİTANLAR PANİKLEDİLER
Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.
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