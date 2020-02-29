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TSK'nın İdlib'deki bombardımanı sonrası Esad militanlarının korkusu WhatsApp mesajlarına yansıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
REJİMİN KORKUSU WHATSAPP MESAJLARINA YANSIDI

Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı sonrası rejim hedeflerini karadan ve havadan ateş altına aldı. Bombardımanda 350'yi aşkın rejim unsuru yok edilirken, bölgede rejime destek veren Hizbullah militanları da saldırının bedelini ödedi. SİHA'lar ile yapılan saldırı sonrası militanların korkuları konuşmalarına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki yazışmalarına yansıdı.

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AĞIR BOMBARDIMAN

İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rejim hedefleri ateş altında! TSK yerle bir etti... | Video SON DAKİKA: REJİM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA! TSK YERLE BİR ETTİ... | VİDEO

MİLİTANLAR PANİKLEDİLER

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.

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