29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
NATO'YA BAĞLI ALMAN SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ SULARINDA

Son dakika haberine göre 'ya ait borda numaralı Alman savaş gemisi, Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.

'ya bağlı borda numaralı Alman savaş gemisi, Boğazı'ndan geçerek açıklarından 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN