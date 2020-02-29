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Son dakika: Türkiye'den BM'de net mesaj: Türkiye savaş istemiyor ama...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
TÜRKİYE'DEN BM'DE NET MESAJ: TÜRKİYE SAVAŞ İSTEMİYOR AMA...

Birleşmiş Mİlletler 'de gerçekleşen alçak saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda 'nin dünyaya önemli mesajlar verdi. Sinirlioğlu, ''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'' dedi.

toplantısında açıklamalarda bulunan 'nin BM Temsilcisi , "BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına 'dur' demeli" ifadeleri kullandı.

''SURİYE TEMSİLCİSİ UTANMADAN MİLYONLARCA SURİYELİ'YE TERÖRİST DİYOR''

Sinirlioğlu konuşmasında, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına 'dur' demeli.'' açıklamasında bulundu.

Feridun Sinirlioğlu'ndan BMGK toplantısında net mesaj: Türkiye savaş istemiyor ama... FERİDUN SİNİRLİOĞLU'NDAN BMGK TOPLANTISINDA NET MESAJ: "TÜRKİYE SAVAŞ İSTEMİYOR AMA..."

''MUHALİF VE TÜRK ASKERİ ARASINDAKİ FARKI GEREKİRSE ÖĞRETİRİZ''

Sinirlioğlu rejimin Türkleri hedef aldığını belirterek, ''Türk askerleri hedef alınmaktadır. Türk askerleri bu pis savaşa çekilmek istenmektedir. Yıllardır muhalif güçler öldürülmektedir. Bu sefer doğrudan Türkleri hedef aldılar. Bazı sözleşmeli askerler bu farkı bilmiyor olabilirler ancak öğrenmek istiyorlarsa onlara öğretiriz. Biz sizlerden minnettarlık değil sorumluluk paylaşımı istiyoruz. Bu yüzden binlerce sivilin hayatı hepimizin sorumluluğunda. Hala Suriye temsilcisi utanmadan, milyonlarca evinden edilmiş Suriyeli'nin "terörist" olduğunu söylüyor." dedi.

ABD: BARBARCA

'nin Birleşmiş Milletler (BM) , "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, 'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu.

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