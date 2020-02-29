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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ile Sağlık ve üyeliği, Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ile 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ATAMASI YAPILDI
Ayrıca, Hazine ve açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.

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