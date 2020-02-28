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Son dakika haberi... Göçmenler akın akın gidiyordu! Yunanistan sınırında esrarengiz yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
GÖÇMENLERİN AKIN ETTİĞİ ÜLKENİN SINIRINDA ESRARENGİZ YANGIN

Son dakika haberi... Esad rejiminin 'deki Türk askerlerine yönelik hain hava saldırısının ardından 'nin 'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra 'de bir grup 'a gitmek için sınırına yürüdü. Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.

Esad rejiminin 'deki Türk askerlerine yönelik hain hava saldırısının ardından 'nin 'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra 'de bir grup 'a gitmek için sınırına yürüdü. Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.

Son dakika haberi... Göçmenler akın akın gidiyordu! Yunanistan sınırında esrarengiz yangın |Video SON DAKİKA HABERİ... GÖÇMENLER AKIN AKIN GİDİYORDU! YUNANİSTAN SINIRINDA ESRARENGİZ YANGIN |VİDEO

Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.

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MÜLTECİLERİN GEÇTİĞİ NOKTADA YANGIN

Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangının çıkış sebebi olarak ise Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi.

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