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Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
SURİYELİ MÜLTECİLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI

Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, , kapılarını açtı. Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, 'nin mültecilere karadan ve denizden kapıları açtığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

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Sami San Sami San

Çok şükür,benim mülteciler ile sorunum yok,benim güzel ve yardım sever türk milletimin'de sorunu yok fakat bize bu konuda avrupadan ve bütün dünyada yanlız bırakılmamızın zoruma gitti ve aynı zamanda bize savaşa sürüklemelerini sebep oluyor.Belkide istedikleri budur fakat evellallah bununda üstüne geliriz.Türkiye Cumh. tam destek,Reisimin arkasındayım.BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR!!

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evet3
hayır2
cevapla 28.02.2020 00:54
Dulqarnein Dulqarnein

rusya rezil edilmeli, bu sefer bitti sabir, "RUSYANIN PEDOFIL yahudi (musevi demiyorum dikkat) VE SEYTANI AYINLER/rituleller" dosyasi acilmali!! Ve tüm MEDYALARA yayinlatilma vakti geldi ÖZELLIKLE YÜRT DISINDAKI medyalarda TÜRK gönüllü sosyal medya ordulari teyakkuzda olsun... bu lanetli rus domuzlari ve efendilerini REZIL ETMEK VAKTI COKTAN GELDI!

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evet1
hayır0
cevapla 28.02.2020 00:54
Sami San Sami San

Eğer doğru ise bu haber çok sevineceyim,nedeni şu:Avrupalılar,başta almanya olarak,hiç bir sözlerini tutmadılar,bütün dünya türkiyeyi yanlız bırakdı bu konuda,allah mültecilerin yardımcısı olsun!!

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evet3
hayır0
cevapla 28.02.2020 00:37
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