Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.
Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin mültecilere karadan ve denizden Avrupa kapıları açtığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.
kalan karakter 1000
Çok şükür,benim mülteciler ile sorunum yok,benim güzel ve yardım sever türk milletimin'de sorunu yok fakat bize bu konuda avrupadan ve bütün dünyada yanlız bırakılmamızın zoruma gitti ve aynı zamanda bize savaşa sürüklemelerini sebep oluyor.Belkide istedikleri budur fakat evellallah bununda üstüne geliriz.Türkiye Cumh. tam destek,Reisimin arkasındayım.BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR!!cevapla 28.02.2020 00:54
rusya rezil edilmeli, bu sefer bitti sabir, "RUSYANIN PEDOFIL yahudi (musevi demiyorum dikkat) VE SEYTANI AYINLER/rituleller" dosyasi acilmali!! Ve tüm MEDYALARA yayinlatilma vakti geldi ÖZELLIKLE YÜRT DISINDAKI medyalarda TÜRK gönüllü sosyal medya ordulari teyakkuzda olsun... bu lanetli rus domuzlari ve efendilerini REZIL ETMEK VAKTI COKTAN GELDI!cevapla 28.02.2020 00:54
Eğer doğru ise bu haber çok sevineceyim,nedeni şu:Avrupalılar,başta almanya olarak,hiç bir sözlerini tutmadılar,bütün dünya türkiyeyi yanlız bırakdı bu konuda,allah mültecilerin yardımcısı olsun!!cevapla 28.02.2020 00:37
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan şehitler için taziye mesajı
- Başkan Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
- Prof. Dr. Akademisyen Caşin: Bu bir saldırıdır
- MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarını topladı
- Türkiye'den Esad rejimine darbe
- İdlib operasyonundan yeni görüntü
- Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı
- Külliye'de İdlib zirvesi
- Hatay Valisi: 22 Mehmetçik şehit oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!