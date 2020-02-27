Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin mültecilere karadan ve denizden Avrupa kapıları açtığını duyurdu. Üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak.

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