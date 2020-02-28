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Bakan Akar, İdlib'te görev yapan birliklere seslendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAKAN AKAR, İDLİB'TE GÖREV YAPAN BİRLİKLERE SESLENDİ

, Harekat Merkezinden telsiz ile 'te görev yapan birliklere seslendi. Akar, daha sonra merkezdeki askerlere hitap etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 , 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 , 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

, beraberinde Kara Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi 'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde | Video BAKANI AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE | VİDEO

Sabahın ilk ışıklarına kadar 'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." diye konuştu.

Akar, şunları söyledi:
"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."


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