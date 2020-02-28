Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı
Son dakika haberine göre; Suriye rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yönelik hain saldırılarından sonra Türkiye, düşman hedeflerine bomba yağdırdı. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu.
Rusya destekli Suriye Rejim Ordusu'nun havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu İdlib kırsalında 33 Mehmetçik şehit oldu, 32 asker yaralandı.
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Türkiye'yi yasa boğan saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Rejim, önce İdlib'in güneyindeki Baylun köyünde bulunan TSK askerlerine hava saldırısı düzenledi. Ardından aynı bölgede Türk askerlerinin mevzilendiği bina, savaş uçaklarınca vuruldu, askerler enkaz altında kaldı. Rejim, şehit ve yaralıları tahliye etmeye giden, içinde ambulansların da yer aldığı askeri konvoyu bile hedef aldı. Yoğun bombardıman nedeniyle, bölgedeki yaralı ve şehitler saldırıdan saatler sonra Türkiye'ye getirilebildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi saldırının ardından gün ışımadan Suriye sınırına gitti, rejim hedeflerine yönelik operasyonu Hatay'dan sevk ve idare etti. Akar, saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirtti. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 3 mühimmat deposu, 1 karargâh binası ve 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildi. Akar, birliklerin konumunun Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen saldırının gerçekleştiğinin altını çizerken "İlk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir" vurgusunu yaptı.
REJİM MEVZİLERİ MİSLİYLE BOMBALANDI
Saldırıyla birlikte TSK'nın İdlib ve Halep kırsalındaki birlikleri, rejim mevzilerini misliyle yoğun bombaladı. Karadan Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve topçu atışlarıyla; havadan SİHA ve savaş uçakları hassas güdümlü füzelerle nokta atışı yaptı.
F-16'LAR UZUN MENZİLLİ FÜZE İLE VURDU
Edinilen bilgiye göre, İHA'lar İdlib hava sahasında işaretleme yaptı ve koordinatları SİHA ile sınırda havada bekleyen F-16'lara bildirdi. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu. Rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Yetkililerin medya ile de paylaştığı görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargâh ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
TRG-300 KAPLAN Füzeleri
KAPLAN FÜZELERİ İLK KEZ KULLANILDI
Geçtiğimiz hafta İdlib'e sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TRG-300 KAPLAN Füzeleri de, ilk kez İdlib'de kullanıldı. İdlib'deki Kaplan füzeleri, Rejim mevzilerini vurdu. 120 kilometre menzildeki hedeflere ulaşabilen Kaplan, yüksek isabet ve tahrip gücü özelliğiyle etkili ateş gücü yaratıyor.
kalan karakter 1000
Rus dışişleri hala koordinasyondan bahsediyor! Ne koordinasyonu? Bundan sonra koordinasyon moordinasyon yok. Türk'ün yakıcı ve ezici gücünü her yerde ve her zaman yaşayacaksınız ve uykularınız kaçacak! Bundan sonra nerede olacağımızı ve ne yapıp yapmayacağımızı bilemeyeceksiniz! Sizin gibi alçak ve kalleşlerle işimiz olmaz!cevapla 28.02.2020 22:12
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