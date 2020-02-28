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İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ın son paylaşımı ortaya çıktı: Bekle hain bekle

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
İDLİB ŞEHİDİNİN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

’de katil Esad’ın düzenlediği kalleş saldırı nedeniyle 33 asker şehit düştü. Şehit olan Mehmetçiklerimiz arasında yer alan 25 yaşındaki ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli gönderisinde "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" ifadelerini kullandığı görüldü.

'nin kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı. Şehit kahramanlardan birinin 'da yaşayan Tacettin - çiftinin tek çocuğu 25 yaşındaki olduğu öğrenildi.

Aslen Zonguldaklı olduğu öğrenilen Tolga Can Yılmaz'ın Bursa Yıldırım'da yaşayan annesi Tülay Yılmaz'a şehadet haberi verilirken, fidan dikimi için Çaycuma'daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz'ın da acı haberi burada aldığı öğrenildi.

Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli son gönderisinde, "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı da dikkat çekti. Tolga Can Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

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