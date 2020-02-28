İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ın son paylaşımı ortaya çıktı: Bekle hain bekle
İdlib’de katil Esad’ın düzenlediği kalleş saldırı nedeniyle 33 asker şehit düştü. Şehit olan Mehmetçiklerimiz arasında yer alan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli gönderisinde "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" ifadelerini kullandığı görüldü.
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı. Şehit kahramanlardan birinin Bursa'da yaşayan Tacettin - Tülay Yılmaz çiftinin tek çocuğu 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz olduğu öğrenildi.
Aslen Zonguldaklı olduğu öğrenilen Tolga Can Yılmaz'ın Bursa Yıldırım'da yaşayan annesi Tülay Yılmaz'a şehadet haberi verilirken, fidan dikimi için Çaycuma'daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz'ın da acı haberi burada aldığı öğrenildi.
Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli son gönderisinde, "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı da dikkat çekti. Tolga Can Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.
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