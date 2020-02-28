Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırı hakkında konuştu. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının görüşmesi telefonda gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Detaylar gelecek...