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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırı hakkında konuştu. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının görüşmesi telefonda gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı , Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Detaylar gelecek...

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