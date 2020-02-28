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Milli Savunma Bakanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

'deki Esad rejimine ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde idare etmek için ’a gelen bakan Milli Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören ziyaret etti.

Milli , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

, ardından ile birlikte 'nde ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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