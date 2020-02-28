Milli Savunma Bakanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
İdlib'deki Esad rejimine ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde idare etmek için Hatay’a gelen bakan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.
YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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