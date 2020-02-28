Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Mehmetçik'e mesaj
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, İdlib'de saldırıya uğrayan Mehmetçik'in başsağlığı mesajları yayımladı. 4 büyük kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Mehmetçik'e destek verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki unsularına Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Kalleş saldırının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz ve yaralı askerlerimiz için mesajlar geldi.
BEŞİKTAŞ
Esad rejiminin İdlib'deki saldırısı sonrasında Beşiktaş'ta açıklama geldi.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesaından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağolsun. İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.
GALATASARAY
İşte Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;
"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
TRABZONSPOR
Trabzonspor 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!" denildi.
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