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Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi! Dışişleri'nden açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRK-RUS HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin 'da 'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve 'da iki tur görüşme yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada ''Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerin 'daki müzakereleri sona erdi, görüşme 3,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama;

Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması istendi.

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