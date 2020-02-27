Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi! Dışişleri'nden açıklama

Son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada ''Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi, görüşme 3,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama;

Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması istendi.

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