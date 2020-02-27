Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi! Dışişleri'nden açıklama
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada ''Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı.
Türk ve Rus heyetlerin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi, görüşme 3,5 saat sürdü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama;
Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği bildirildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması istendi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Vefa Salman görevden alındı
- Erdoğan'dan Erbakan sözleri: Bir dava adamı olan hocamız...
- Metro istasyonundaki sapıkla ilgili flaş gelişme!
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- HDP'nin ittifak çağrısı Millet İttifakı'nı karıştırdı!
- Zonguldak Valiliğinden koronavirüs açıklaması
- "PKK ve Kürt ayrımını çok iyi yapıyoruz"
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Flaş açıklama geldi!
- Devlet Bahçeli'den İdlib ve Libya açıklaması
- İşte rejimin bırakıp kaçtığı tank
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!