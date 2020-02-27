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Son dakika: Pendik metro istasyonundaki sapık tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
METRO İSTASYONUNDAKİ SAPIKLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... 'te istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Mahkeme M.D.'nin, “Sarkıntılık yapmak suretiyle " suçundan tutuklanmasına karar verdi.

istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., "Sarkıntılık yapmak suretiyle " suçundan tutuklandı.

Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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SARKINTILIK YAPMAK SURETİYLE CİNSEL SALDIRI
M.D., savcılık sorgusunun ardından, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI
Mahkeme M.D.'nin, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı! Çirkin görüntüler |Video İSTANBUL'DA METRO ÇIKIŞINDA KADINI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI! ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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