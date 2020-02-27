Son dakika: Almanya'dan Rusya'ya İdlib tepkisi
Son dakika haberleri.. Almanya Dışişleri Bakanı Mass, İdlib'de sivillere saldırıların "savaş suçu" olduğunu belirterek, Rusya ve Esed rejimine "ateşkes" çağrısı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İdlib'de sivillere yönelik ''gelişigüzel saldırıların savaş suçu'' olduğunu belirterek, Rusya ve Esed rejimine ''insani ateşkes'' çağrısı yaptı.
Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen çocukların donarak öldüğüne dikkati çekti.
Esed rejimi ve Rusya'dan, İdlib'de yaşanan insani kriz konusunda uluslararası çağrılara kulak vermesini isteyen Maas, Rusya ve rejimin savaşın tarafları olarak sivilleri koruma yükümlülüğü bulunduğunu ancak hastaneleri ve okulları bombalamaya devam ettiğini söyledi.
Maas, "Sivillere yönelik gelişigüzel saldırılar, savaş suçu ve bu suçları işleyenler sorumlu tutulmalı." dedi.
''İnsani ateşkes'' çağrısında da bulunan Maas, bu konuyu Türk ve Rus mevkidaşlarıyla da konuştuğunu aktardı.
Maas, "Almanya ve Fransa, ateşkes konusunu Rusya ve Türkiye ile en üst düzeyde görüşmeye hazır." ifadesini kullandı.
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