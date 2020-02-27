27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
TÜRKİYE VE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberi... , 'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede sorununun çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

, Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

İDLİB SORUNU VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan İdlib mesajı İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN İDLİB MESAJI
Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi! Dışişleri'nden açıklama TÜRK VE RUS HEYETLERİNİN ANKARA'DAKİ İDLİB MÜZAKERELERİ SONA ERDİ! DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN