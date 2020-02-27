Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorununun çözümü başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.



İDLİB SORUNU VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.