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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Dışarı çıkmayın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAKAN KOCA'DAN İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI!

Son dakika haberine göre Kapısında önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Riskli kişiler karantina altına alındı. 'dan gelenler 14 gün gözetimde olacak." dedi. Bakan Koca, "İran'da olan vatandaşlarımıza, sınırı zorlamamalarını, dışarı çıkmadan, bulundukları ortamı havalandırmaları, maske takmaları, el yıkama, yakın temas olmaması gerektiğini, imkanlar doğrultusunda sınırdan alıp, onları 14 gün karantinada tutulacaklarını bilmelerini istiyorum. İran'da da özellikle evden ya da otel odasından dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde bulundukları ortamı havalandırarak hijyen koşullarına önem vermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Ağrı, Van ve Hakkari'deki kara hudut kapılarında kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, 'da koronavirüs görülen vaka sayısı ve ölü sayısının giderek arttığına dikkat çekerek, "Hem kara hem hava hem de demiryoluyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. Riskli kişileri karantina altına almıştık, iki gün sonra da geçişleri durdurmuştuk. Bu süreçte gelmek İran'dan gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Özellikle karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımıza sahra hastaneleri kurarark, sağlık taramaları yaparak, herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi olan kişileri karantina altına almayı, Kum'dan geçen vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon altına almaya ve burada özellikle 24-48 saat takip edip, sağlıklı olduklarına bilim kurulu onayı alındıktan sonra 14 gün izolasyon altında tutmak istiyoruz. Bu sebeple sınırda oluşturduğumuz sahra hastanelerini yerinde görmek, var olan eksiklik varsa gidermek amacıyla bugün gelmiş oldum. Sahra hastanesini ve üniteleri takip ettim. Takip ettiğimiz 68 kişinin olduğunu, sadece soğuk algınlığı olduğunu, 3 kişide olduğunu, Kum geçmişi olan kişileri ayrı yerde gözlem altında tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

DIŞARI ÇIKMAYIN
Koca, İran'da olan vatandaşlarımıza, sınırı zorlamamalarını, dışarı çıkmadan, bulundukları ortamı havalandırmaları, maske takmaları, el yıkama, yakın temas olmaması gerektiğini, imkanlar doğrultusunda sınırdan alıp, onları 14 gün karantinada tutulacaklarını bilmelerini istiyorum. İran'da da özellikle evden ya da otel odasından dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde bulundukları ortamı havalandırarak hijyen koşullarına önem vermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "37 aktif kişi çalışıyor, 24 ambulans var, şu an kapasitemiz 120-130 kişiye çıkmış olacak, akşama kadar 220'ye çıkabilir. Burdan emin olduktan sonra gözetim altına alma çabası içindeyiz. gelen vatandaşımız 14 gün takip edileceklerini, bunu düşünerek gelmelerini istiyoruz."

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