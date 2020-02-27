Bakan Gül'den Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'da tutuklanan müftü Ahmet Mete ile ilgili "Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin tutuklanması ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.
"SOMUT BİR ÖRNEKTİR..."
Bakan Gül, açıklamasında, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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