Son dakika: Türkiye ile İran'dan "Covid-19" için kritik temas! Tedbirler acilen hayata geçirilecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.





İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ



İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



DÜNYADA SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.