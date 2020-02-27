Esad rejimi İdlib'de TSK unsurlarına saldırdı
Rusya destekli Esad rejimi İdlib'de konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenledi. Esad rejimin gerçekleştirdiği kalleş saldırıda 29 askerimizin şehit olduğu açıklandı. İşte İdlib'den gelen acı haberler sonrası yaşan sıcak gelişmeler...
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı. Bir süre sonra yeniden basın mensupları karşısına ��ıkan Vali Doğan, şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.
Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.
Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını belirtti.
KÜLLİYE'DE İDLİB ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
TÜRKİYE-ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki alçak saldırının ardından Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Altun'un açıklamaları;
"Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir."
F-16'LAR HAVALANDI
Gelen son dakika bilgilerine göre, TSK unsurlarına yapılan saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.
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Nato nerede? Şimdi müdahale etmezse ne zaman?cevapla 28.02.2020 01:08
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