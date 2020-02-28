İletişim Başkanlığı: Belirlenen hedefler ateş altına alındı
İdlib'de askerlerimize yönelik alçak saldırıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan paylaşım geldi. Altun, ''Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Faaliyetimiz bayrağımıza uzanan eller kırılana dek sürecektir. Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki alçak saldırının ardından Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Altun'un açıklamaları;
"Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.
Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.
Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır.
Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır.
Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."
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