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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarını topladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ KURMAYLARINI TOPLADI

Son dakika haberleri... Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın "9 şehidimiz var" açıklamasının ardından kurmaylarını Genel Merkez'de toplandı.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, saat 23.00 itibarıyla genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

Detaylar gelecek...

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