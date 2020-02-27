Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarını topladı

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın "9 şehidimiz var" açıklamasının ardından kurmaylarını Genel Merkez'de toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, saat 23.00 itibarıyla genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

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