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Son dakika: Dışişleri'nden flaş 'Hocalı katliamı' tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
DIŞİŞLERİ'NDEN FLAŞ 'HOCALI KATLİAMI' TEPKİSİ

Son dakika haberi... 'Hocalı katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan , "Bu katliamı ve topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

'Hocalı katliamı'nın 28. yıl dönümü hakkında açıklama yapan şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır. Ayrıca, binden fazla kişi Ermenistan güçlerince esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir.

"AZERBAYCAN TOPRAKLARININ YÜZDE 20'Sİ İŞGAL ALTINDA"

Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde, bir milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalmış olup kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal altındadır.

Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."

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