Son dakika: Bakan Koca'dan İran'dan getirilen Türkler ile ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre İran'dan getirilen Türkler ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün görüldüğü iki kentteki vatandaşlarımızı getirdik. Riski azaltmak için uçağı Ankara'ya indirdik. İranlı kimseyi almıyoruz bu süreçte." dedi. Bakan Koca, "Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. Koca, Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiasıyla ilgili de "DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?" diye konuştu.
AA Editör Masası'nda yeni tip koronavirüs ve alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca: "Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu." dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
İRAN'DAN GELEN UÇAK
Bu süreci özellikle vatandaşımıza her gün bilgi vererek şeffaf şekilde yürütme gayretinde olduk. Uçağın gelişi planlanmıştı, normalde İstanbul seferiydi. Çin'de enfeksiyonun kaynağu Wuhan kentiydi, İran da ise Kum ve Meşet olduğunu biliyoruz. Biz bu süreçte Türkiye'ye getirilmemesi, gelmemeleri, özel bir yaklaşımla Wuhan'dan getirme gibi bir yaklaşımımız oldu. İranlı hiç kimseyi almadık. Özellikle uçakta Çin'den Wuhan dışından gelebilecekler için 14 günlük gözlem uyguluyoruz. Burada da 14 günlük gözlem altına aldık. Kum ve Meşet'ten gelenleri almamaya ya da karantinaya alma işlemimiz oldu. Cuma gününden bu yana Kum ve Meşet geçmişi olanları karantinaya aldık. 28 kişiyi hastalık bulgusu olduğu için geri çevirdik.
4 kişinin öksürüğü olması ama ateşi olmaması nedeniyle karantinaya almaya karar verdik. Rotası İstanbul olan uçağı endişemizden dolayı, riski minimalizeminimalize etmek için uçağı Ankara'ya çevirdik. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamam. Ancak sayının 140 kişi olması ve personelimizin deneyimi dolayısıyla Ankara'yı uygun gördük.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS GÖRÜLMEYECEĞİ ANLAMINA GELMEZ
Çin WuhanWuhan merkezli salgının yayıldığı, Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, 2 bin 765 ölüm var şu an anlık. 81 bin enfekteenfekte vakamız var. Şu dönemde her geçen gün artış içinde. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de Koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmez. Giderek dünyaya yayılan, sınır komşumuz İran'da ciddi salgının başlamış olması. Kontrollü olmamız lazım. Yeni kaynaklar oluşuyor. Biz bu ülkelerden ülkeye girişi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Her noktada hazır olduğumuzu söyledik. 81 ilde referans hastaneleri oluşturduk. Hazırlıklıyız. Önemli olan ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse, bizim için daha başarılı olur.
DSÖ'nün önermesinden önce biz Bilim Kurullarını oluşturduk. Ülkenin bu konuda yetkin hangi akademisyenleri varsa 26 kişiden oluşan bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulu sağlık çalışanlarının gelen hastaya nasıl davranılması gerektiğini aktaran bir rehber yayınlandı. Hangi hastaların şüpheli olabilirliği 2 hafta önceden belirlendi.
Vatandaşımızın bu noktada rahat olsun. Bakanlık olarak bütün tedbirleri alma hassasiyetindeyiz.
ALINAN TEDBİRLER
DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimizi almaya başladık. Biz bilim kurulu oluşturduk. Bunu oluştururken, ülkenin birikimini kullandık. Bu bilim kurulu, hızla bir hafta sonu kapanarak, dünyada daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşımını standart hale getiren rehber yayınladı. Hastaya nasıl yaklaşacağımız, hangi hastanelerin referans hastane olacağı, hangi hastaların şüpheli olacağı konusunda çalışmalara başladık. DSÖ ve bilim kurulunun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi ölçmek. Wuhan'dan uçuşlar durduruldu. Diğer ülkelerden gelenleri 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İranla benzer durum yaşıyor olacağız.
İRAN İLE DURUM
İran'la ilgili geçişleri kapattık. Cuma gününden itibaren sınırlardan ve havayolundan gelenlerin Kum ve Meşet geçmişi varsa gözleme ve karantinaya almaya başladık. Türk vatandaşı olmayan herkesi sağlık kontrolünden geçirdik ve bazılarını sınırlarımızdan almadık. Bizim sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor. Enfeksiyon görülürse izolasyonu çok hızlı yapıp, kontrol altına alma hedefimiz var.
UÇAKTAKİ YOLCULARIN DURUMU
Bu süreçte hiçbir şekilde uçak seferlerinin yapılmasının doğru olmadığını düşündük. Gelmek isteyen varsa özel bir yaklaşımla getirilir. Dünyanın neresinde olursa onları yalnız bırakmayız. Dünkü uçak bir hassasiyet sonucu. Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte belli bir aralıklarla tekrarı olacak. Klinik takipleri olacak. Her biri ayrı bir odada tek kullanımlık malzemelerle temas sağlanacak.
GRİP GİBİ BULAŞIYOR
Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gerekmiyor. Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Kişisel temizlik önem taşıyor. Mümkün mertebe 1 metreden yakın olmayın. Gripli olanların maske kullanmalı, herkesin maske kullanmasına gerek yok. Kalabalık ortamlara da mümkün oldukça girmeyin. İstirihat ve beslenme şu dönemde önemli. Panik havası olmaması, Türkiye'de koronavirüsün olmadığını, soğuk algınlığında da yapılması gerekenler yapıldığında hastalığı da azaltıyorsunuz.
HER AN OLABİLİR! TEDBİRLERİ ALMAK DURUMUNDAYIZ
Bize gelme durumu her an olabilir. İran'da yayılma durumu ciddi. O yüzden tedbirleri katı almak durumundayız. Dolayısıyla ülke bu anlamda risk durumunda. Olabilir mi olabilir. Olduğunda da tedaviyle ilgili yaklaşımlar gibi bütün tedbirlerimizi aldık. Gerekirse sınır bölgelerinde sahra hastaneleri kurularak oralarda 15 günlük karantina durumu uygulanacak. İranlı ise almıyoruz. Türk vatandaşı ise 15 günlük gözlem uyguluyoruz.
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