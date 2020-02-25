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Son dakika: Rusya'dan 4'lü İdlib zirvesi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
RUSYA'DAN 4'LÜ İDLİB ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Kremlin’den yapılan açıklamada, “ şu anda için dörtlü bir zirve üzerine çalışmıyor” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan ziyareti öncesi bir gazetecinin hafta sonu Putin, Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü hatırlatarak, "Dörtlü Zirve'nin tarihi ile Rusya'dan Türkiye'ye gelecek heyete ilişkin takvim belli oldu mu?" soruları üzerine, "Bu heyet yarın ülkemize gelecek." yanıtını vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya şu anda Fransa, Almanya ve Türkiye ile İdlib için dörtlü bir zirve üzerine çalışmıyor" ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin hafta sonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başkanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü hatırlatarak, "Dörtlü Zirve'nin tarihi ile Rusya'dan Türkiye'ye gelecek heyete ilişkin takvim belli oldu mu?" soruları üzerine Erdoğan, "Bu heyet yarın ülkemize gelecek." yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi flaş açıklamalar |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN ZİYARETİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMALAR |VİDEO

"MACRON İLE MERKEL VE PUTİN ARASINDA TAM BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, hafta sonu dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili "Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart'ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız." diye konuştu.

Erdoğan, görüşmenin yerine ilişkin soruya karşılık da "İstanbul olur, Ankara olur fark etmez." yanıtını verdi.

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