Son dakika... MSB'den flaş İdlib açıklaması: 21 rejim unsuru ateş altına alındı!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklama, "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit olduğu belirtildi.
"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
21 REJİM HEDEFİ ATEŞ ALTINA ALINDI
"Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."
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