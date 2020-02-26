Altuğ Verdi soruşturmasında 4 şüpheliden 1'i itirafçı oldu, 3'ü adliyeye sevk edildi

Rize Emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz pazartesi günü mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Bugün ise Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ 10 KİŞİ TOPLANTI

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

KATİLİN EŞİ VE AĞABEYİ İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu ve doktor ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti. Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin 15 Temmuz sonrası gözaltına alınanlara işkence yapmakla suçladığı Altuğ Verdi'den nefret ettiğini söyledi.