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Altuğ Verdi soruşturmasında 4 şüpheliden 1'i itirafçı oldu, 3'ü adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

Emniyet müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz pazartesi günü mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Bugün ise Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltında bulunan 4 şüpheliden 1'i itirafçı olurken, diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ 10 KİŞİ TOPLANTI

Eski Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

KATİLİN EŞİ VE AĞABEYİ İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu ve doktor ağabeyi FETÖ üyesi olduklarını itiraf etti. Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin 15 Temmuz sonrası gözaltına alınanlara işkence yapmakla suçladığı Altuğ Verdi'den nefret ettiğini söyledi.

Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde flaş gelişme! Aile boyu FETÖ çıktı SON DAKİKA: ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİNDE FLAŞ GELİŞME! AİLE BOYU FETÖ ÇIKTI
Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde karar verildi SON DAKİKA: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ SUİKASTİNDE KARAR VERİLDİ
Son dakika: Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme! Polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı SON DAKİKA: ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! POLİS İSMAİL HAKKI SARICAOĞLU FETÖ'DEN TUTUKLANDI

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