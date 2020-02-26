Son dakika: Bakan Gül'den Osman Kavala kararı üzerinden hakimlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun skandal yargı sözleriyle ilgili konuşan, Adalet Bakanı Gül, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." diyerek sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik skandal sözleriyle ilgili konuştu. Bakan Gül, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." dedi.

Bakanı Gül, "Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

Kızıl Soros Osman Kavala'nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere HSK tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, "Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kızıl Soros Osman Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.