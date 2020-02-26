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Son dakika: Bakan Gül'den Osman Kavala kararı üzerinden hakimlere hakaret eden Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
BAKAN GÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ!

Genel Başkanı 'nun skandal yargı sözleriyle ilgili konuşan, Gül, "Bugün 'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." diyerek sert tepki gösterdi.

Abdülhamit Gül, Genel Başkanı 'nun yargıya yönelik skandal sözleriyle ilgili konuştu. , "Bugün 'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur." dedi.

Bakanı Gül, "Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala kararı üzerinden hakimlere skandal hakaret | VİDEO KILIÇDAROĞLU'NDAN OSMAN KAVALA KARARI ÜZERİNDEN HAKİMLERE SKANDAL HAKARET | VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
'nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere HSK tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, ", af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?
Kızıl Soros Osman Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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