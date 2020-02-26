Son dakika: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, biri Kandil dağ kadrosunun sözde lideri olmak üzere 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları devam ediyor.

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgide, "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.