Osman Kavala için beraat kararı veren Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk hakkında bomba FETÖ iddiası!
Gezi’nin organizatörü Osman Kavala ve arkadaşları hakkında verdiği beraat kararı nedeniyle eleştirilerin odağı olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili ilginç iddialar gelmeye başladı. Gezi davası hakimi Galip Mehmet Perk'in değişik tarihlerde 200’ü aşkın kişi ile irtibata geçtiği belirlendi.
Gezi'nin organizatörü Osman Kavala ve arkadaşları hakkında verdiği beraat kararı nedeniyle eleştirilerin odağı olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili ilginç iddialar gelmeye başladı.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Mahkeme Heyetinin Başkanı Galip Mehmet Perk'in değişik tarihlerde 2 ayrı cep telefonu üzerinden hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış 200'ü aşkın kişi ile irtibata geçtiği belirlendi. Perk'in görüştüğü isimler arasında FETÖ'nün önemli isimleri de var. Perk'in firari FETÖ'cü ve Şike kumpasının savcısı olan Mehmet Berk'le 14 görüşmesi olduğu belirlendi.
ÖZER'LE NE GÖRÜŞTÜ?
Perk'in telefonla iletişim kurduğu kişiler arasında FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HSYK'nin eski İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer de bulunuyor. Avukatlıktan hakimliğe geçen Hakim Perk'ın FETÖ'ye müzahir emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten Ramazan Berk'le de yoğun HTS kaydına rastlandı. Ramazan Berk'in İçişleri Bakanlığı'nda Sosyal Etüt ve Projeler Müdürü iken FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.
AMCASI KAYA İLE İRTİBATLI
Perk'in amcası H. Perk'in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. H. Perk'in örgütün üst düzey isimlerinden olan Alaattin Kaya ile irtibatlı olduğu belirlendi. Perk'in diğer amcası E. Perk'in de gayri resmi bir şekilde eğitim verilen bir yurtla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Hakm ve Savcılar Kurulu, Kavala ve ekibi hakkında beraat kararı verenİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlatmıştı.
CEZA VERECEĞİM
HSK müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada mahkeme heyetine yönelik 'şantaj' ve 'tehdit' olup olmadığı mercek altına alındı. Mahkeme Başkanı Perk'in Gezi Parkı davasının karar duruşmasından 15-20 gün öncesinde Ankara'daki Yargıtay Ceza Dairesi ve HSK üyeleriyle temas halinde olduğu iddia edildi. Perk'in burada yaptığı görüşmelerde karar duruşması yapılacak dava dosyasıyla ilgili 'Ortada suç var' diyerek kararını verdiğini ve sanıklara ceza verileceği yönünde oy kullanacağını söylediği öne sürüldü. Mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk'in hakimliğe avukatlıktan geçiş yaptığı öğrenildi. Perk'in ayrıca Kalo olan ismini Galip olarak değiştirdiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.
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