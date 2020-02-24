Barkey, “Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim” demişti! HTS kayıtları o sözleri yalanlıyor

Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey’in ‘görüşmedik’ yalanını HTS kayıtları çürütmüştü. İncelenen telefon dökümlerinde Henri J. Barkey, Osman Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptığı tespit edildi.

Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın, "Henry Barkey'i tanıyorum. Kendisiyle 2000 yılından beri tanışıyoruz" şeklindeki ifadeleri hakkında konuştu ve "Osman Kavala ile telefonda bile konuşmadık" iddiasında bulundu.

BARKEY: OSMAN KAVALA İLE BİR KEZ BİLE TELEFONDA GÖRÜŞMEDİM

DW Türkçe'ye konuşan Henri Barkey, "Ben eşimle bile o kadar uzun telefonda konuşmadım. Kaldı ki Osman'nın eşini tanımıyorum bile ben. Hatta Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman'ı içeride tutmak için uyduruyorlar. Osman'ın en büyük şanssızlığı benim o gün Karaköy Lokantası'na gitmiş olmam" iddiasında bulundu.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ, 93 SAAY 34 DAKİKA 1 SANİYE GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtlarını inceletti. Telefon dökümlerinde Henri Barkey, Osman Kavala'nın şirketine ait olan ancak şirket görevlileri ya da Kavala'nın yakınlarının kullanımındaki telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yaptığı tespit edildi.

Henri Barkey, Kavala'nın eşi Ayşe Hale Kavala'nın telefonuyla 12 saat 54 dakika 36 saniye, Osman Kavala'nın ablası Reha Kavala'nın telefonuyla da 1 saat 31 dakika 29 saniye görüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Zeki Türkkan'ın telefonuyla 1 saat 37 dakika, genel müdür Şenel Durmuşkaya'nın telefonuyla da 54 dakika görüştü. Barkey, Kavala ile bu isimler üzerinden irtibat kurdu.

BARKEY VE KAVALA'NIN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Henri Barkey, "Soruşturma dosyasında Osman Kavala'nın aynı dönemde Diyarbakır'da olduğu yazılı. Diyarbakır'da kendisiyle görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Osman ile hiçbir alakam yoktu. Bunların hepsi uydurma. Diyarbakır'a gitmek suçmuş gibi yazıp çiziyorlar" iddiasında bulundu.

KONAKLAMA KAYDINA RASTLANMADI

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü tarafından Osman Kavala ve Henri Barkey'in 2016 yılı Haziran ayında Diyarbakır'a geldikleri, yapılan sorgulamada 'Polnet Asayiş Daire Başkanlığı Geçici ikamet yerleri' olarak hizmet veren modülden yapılan sorgulamada Diyarbakır'daki konaklama kayıt bilgilerine rastlanılamadı. İkilinin Diyarbakır'da otel dışında konakladığı değerlendirmesi yapıldı.

BAZ BİLGİLERİ DOSYADA

Barkey ve Kavala'nın Diyarbakır ziyaretleri ile ilgili HTS kayıtlarının analizi de soruşturma dosyasında yer aldı. Analizlere göre Barkey 26 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaptı. Gsm hattının baz kayıtları incelemesinde ilk olarak 27 Haziran 2016 günü saat 23.52'de baz verdi. 28-29 Haziran tarihlerinde de İstanbul'da baz veren Barkey, Diyarbakır'da ilk olarak 30 Haziran 2016 saat 11.12 sularında, son olarak ise aynı gün saat 20.36 sularında baz verdi. 3 Temmuz 2016 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı. Barkey, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeye tekrar giriş yaparken, 19 Temmuz tarihinde tekrar Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı.

11 VE 27 HAZİRAN'DA DİYARBAKIR'DAYDI

Osman Kavala'nın gsm hattının Diyarbakır'daki baz bilgilerine göre ise Diyarbakır'da ilk olarak 11 Haziran 2016 saat 11.37 sularında son olarak ise aynı gün 18.57 sıralarında baz verdi. Bu ziyaretten 16 gün sonra 27 Haziran 2016'da saat 11.00 sıralarında son olarak ise aynı gün 18.56 sularında baz verdi.

'GÖRÜŞMEDİM' DEDİ

Kavala Diyarbakır'daki seyahatine ilişkin daha önce verdiği ifadede Anadolu Kültür Vakfı'nın beraber çalıştığı Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) ve Mezopotamya Vakfı ile oradaki sanatçılarla görüşmeler yaptığını söyledi. Bu kuruluşlarla Diyarbakır'da sanat kültür alanında yapılabilecek projelerle ilgili görüştüğünü söyleyen Kavala, Barkey ile görüşüp görüşmediğini ise hatırlamadı. Kavala, "Muhtemelen kendisi daha önce belirttiğim gibi bizim ofisimizin yakınlarında bulunan otellerin birine kalmış olduğu için sinyal kaynaklı böyle bir algı oluşmuş olabilir. Benim kalmış olduğum otelde ben yokken kalmış olabilir. Ziyaretleri ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

BARKEY, "4-5 DAKİKA SOHBET ETTİK", KAVALA: "TESADÜFEN KARŞILAŞTIM" DEDİ

Henri Barkey, "İstanbul'a gittiğinizde Osman Kavala ile görüştünüz mü? sorusuna, "Karaköy Lokantası'nı çok severim. Pazartesi akşamı (18 Temmuz 2016) oraya yemeğe gittiğimde Osman ve arkadaşlarını gördüm. Beni görünce kalktı ve ayaküstü 4-5 dakika sohbet ettik. Sonra yerine oturdu, ben de yemek yiyeceğim arkadaşlarımın yanına geçtim" iddiasında bulundu.

Osman Kavala ise, şu açıklamada bulundu:

"Henri Jack Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Ben o akşam kültürel miras konusunda uzman olan Prof. Christina Maranci ve Prof. Scott Redford ile yemek yiyordum. 15-16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen UNESCO toplantısında Ani'nin Dünya Kültür Mirası listesine kabul edilmesi sonrasında Ani ile ilgili uluslararası bir sergi yapılmasını görüştük.

Henri Jack Barkey lokantaya girdiği zaman kendisi ile selamlaştık ve onu misafirimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum. Lokantada aynı akşam Kültür Üniversitesi'nde çalışan daha önce TESEV'deki çalışmalarından tanıdığım akademisyen Silvia Tiryaki de başka bir masada oturuyordu, onunla da selamlaştık."

Eski CIA danışmanı olan Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de olmasıyla gündeme gelen ve 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunuyor.

KENAN KIRAN / SABAH