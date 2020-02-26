CHP ve HDP ilişkisi İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu! İttifakta büyük çatlak

PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma tepkileri de beraberinde getirdi. CHP ile HDP arasındaki kirli ortaklığın saklanmıyor olması İYİ Parti'nin milliyetçi kanadında büyük ses getirdi ve partide büyük rahatsızlığa yol açtı. İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği gündemdeki yerini koruyor.

Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını açıklayan Pervin Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirmişti. HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İYİ Parti'de büyük tartışmalara neden oldu. Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini gündeme getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIM OLUR MU?

Öte yandan CHP ve HDP arasında yaşananlar sonrası kulislerde, İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.

HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM

İYİ Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı göndermişti.