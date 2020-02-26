CHP ve HDP ilişkisi İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu! İttifakta büyük çatlak
PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma tepkileri de beraberinde getirdi. CHP ile HDP arasındaki kirli ortaklığın saklanmıyor olması İYİ Parti'nin milliyetçi kanadında büyük ses getirdi ve partide büyük rahatsızlığa yol açtı. İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği gündemdeki yerini koruyor.Millet İttifakı ile yerel seçimlerle başlayan HDP, CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişki yıkımı da beraberinde getirdi. Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin verdiği destek, Genel Başkan Pervin Buldan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.
İYİ PARTİ DURUMDAN RAHATSIZ
Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını açıklayan Pervin Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirmişti. HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İYİ Parti'de büyük tartışmalara neden oldu. Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini gündeme getirdi.
CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIM OLUR MU?
Öte yandan CHP ve HDP arasında yaşananlar sonrası kulislerde, İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.
HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM
İYİ Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı göndermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan 66 yaşında!
- Sabah yazarından koronavirüs provokatörlerine sert tepki!
- Vali Baruş deprem sonrası o iddiayı yalanladı
- Yalova'da 3 kişi daha gözaltına alındı
- 200 FETÖ şüphelisiyle irtibatlı çıktı
- Pegasus'un sabıka dosyası kabarık çıktı!
- Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
- Zırhlı araçlar Suriye'ye gitti
- Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç: Futbol yazısı
- Bakan Koca: Koronavirüs olan hastamız yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?