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CHP ve HDP ilişkisi İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu! İttifakta büyük çatlak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
CHP VE HDP İLİŞKİSİ İYİ PARTİ'DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU!

'nın siyasi kolu ile arasındaki yakınlaşma tepkileri de beraberinde getirdi. CHP ile HDP arasındaki kirli ortaklığın saklanmıyor olması 'nin milliyetçi kanadında büyük ses getirdi ve partide büyük rahatsızlığa yol açtı. İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından 'na yakınlaşabileceği gündemdeki yerini koruyor.

ile yerel seçimlerle başlayan , ve arasındaki ilişki yıkımı da beraberinde getirdi. Millet İttifakı'na terör örgütü 'nın siyasi kolu HDP'nin verdiği destek, Genel Başkan 'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.

İYİ PARTİ DURUMDAN RAHATSIZ

Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını açıklayan Pervin Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirmişti. HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İYİ Parti'de büyük tartışmalara neden oldu. Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini gündeme getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIM OLUR MU?

Öte yandan CHP ve HDP arasında yaşananlar sonrası kulislerde, İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından 'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.

HDP'den CHP'ye çağrı: İttifakı gizlemeyelim HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM

HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM

İYİ Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı göndermişti.

HDP'den CHP'ye çağrı: İttifakı gizlemeyelim HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM
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